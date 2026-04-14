Venez admirer un Tulipier de Virginie, Parc de Lessines, Couzeix

Venez admirer un Tulipier de Virginie 6 et 7 juin Parc de Lessines Haute-Vienne

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-06-06T14:00:00+02:00 – 2026-06-06T19:00:00+02:00

Fin : 2026-06-07T14:00:00+02:00 – 2026-06-07T19:00:00+02:00

Au cœur d’un parc arboré où se mêlent cèdres, pins, hêtres pourpres et bien d’autres essences, le tulipier règne en majesté, trônant fièrement au centre de l’espace. N’hésitez pas à faire un petit détour pour admirer également le tilleul, planté sur un tumulus, juste à l’arrière de la propriété.

Parc de Lessines 10 chemin de Lessines 87270 COUZEIX Couzeix 87270 Haute-Vienne Nouvelle-Aquitaine 05 55 39 33 67 Sur les terres de Jacques Joseph Juges de Saint-Martin, plongez dans l’univers d’un parc arboré d’exception et découvrez son joyau : un tulipier majestueux, lauréat du concours « L’Arbre de l’année » pour la Nouvelle-Aquitaine, et tout récemment labellisé « Arbre remarquable de France ».

Impressionnant par ses dimensions :

6,30 mètres de circonférence,

35 mètres de hauteur,

25 mètres d’envergure pour sa frondaison, ce géant, âgé de 210 ans, incarne la beauté et la résilience du patrimoine naturel. Parking

Au cœur d’un parc arboré où se mêlent cèdres, pins, hêtres pourpres et bien d’autres essences, le tulipier règne en majesté, trônant fièrement au centre de l’espace. N’hésitez pas à faire un petit le…

©raymond mazerolas