Couzeix

Jardin aux oiseaux (parcours sensoriel) Rendez-vous aux jardins

5 Rue de Gorceix Couzeix Haute-Vienne

Tarif : – – EUR

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-06-06 09:00:00

fin : 2026-06-06 12:00:00

Date(s) :

2026-06-06

Dans le cadre des Rendez-vous aux jardins, venez découvrir le parcours sensoriel sur le thème de la Vue dans le jardin aux oiseaux dans la commune de Couzeix.

En partenariat avec l’association Valentin Haüy de Limoges, vous pourrez participer à une découverte olfactive (parfums des roses, des feuillages, etc.), opter pour une expérience tactile (toucher de feuillages duveteux, rugueux, etc.) et faire une expérience pieds nus sur différents supports (mousses, terre, sable, gravier, herbe, feuilles mortes…).

Inscriptions et informations complémentaires auprès des organisateurs. .

5 Rue de Gorceix Couzeix 87270 Haute-Vienne Nouvelle-Aquitaine +33 6 87 70 05 28

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English : Jardin aux oiseaux (parcours sensoriel) Rendez-vous aux jardins

L’événement Jardin aux oiseaux (parcours sensoriel) Rendez-vous aux jardins Couzeix a été mis à jour le 2026-04-18 par OT Limoges Métropole