Couzeix

Jardin aux oiseaux (visites guidées et visites libres) Rendez-vous aux jardins

5 Rue de Gorceix Couzeix Haute-Vienne

Tarif : – – EUR

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-06-05 14:00:00

fin : 2026-06-07 20:00:00

Date(s) :

2026-06-05

Dans le cadre des Rendez-vous aux jardins, venez découvrir, en visite guidée (1H30) ou en visite libre, le jardin aux oiseaux dans la commune de Couzeix.

Après plus de vingt ans, ce jardin permet la découverte d’une multitude de rosiers dont des lianes qui atteignent maintenant plus de dix mètres ! Une collection d’acers du japon, de viburnums, de sureaux, d’arbres à écorces remarquables, de fusains, de malus et de crataegus participent au nourrissage des oiseaux. .

5 Rue de Gorceix Couzeix 87270 Haute-Vienne Nouvelle-Aquitaine +33 6 87 70 05 28

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English : Jardin aux oiseaux (visites guidées et visites libres) Rendez-vous aux jardins

L’événement Jardin aux oiseaux (visites guidées et visites libres) Rendez-vous aux jardins Couzeix a été mis à jour le 2026-04-18 par OT Limoges Métropole