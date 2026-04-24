Couzeix

Jardin des Tonnelles et des Roses Rendez-vous aux jardins

19 Allée de Villefelix Couzeix Haute-Vienne

Tarif : 3 – 3 – EUR

Tarif de base plein tarif

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-06-05 14:00:00

fin : 2026-06-07 18:30:00

Date(s) :

2026-06-05

Dans le cadre des Rendez-vous aux jardins, vous pourrez faire la visite commentée du jardin des Tonnelles et des Roses, en compagnie de la propriétaire jardinière. Cette découverte sera suivie d’un moment de repos et de partage sous les tonnelles parfumées.

Ce jardin anglais paysager offre une parenthèse de sérénité. Structuré autour de grandes tonnelles recouvertes de rosiers anciens parfumés et de nombreuses plantes grimpantes (clématites et autres), il se dévoile comme un écrin de verdure sans traitement chimique. .

19 Allée de Villefelix Couzeix 87270 Haute-Vienne Nouvelle-Aquitaine +33 7 86 26 37 57

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English : Jardin des Tonnelles et des Roses Rendez-vous aux jardins

L’événement Jardin des Tonnelles et des Roses Rendez-vous aux jardins Couzeix a été mis à jour le 2026-04-18 par OT Limoges Métropole