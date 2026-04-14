Découverte d’un jardin parfumé, Jardin des Tonnelles et des Roses, Couzeix

Découverte d’un jardin parfumé 5 – 7 juin Jardin des Tonnelles et des Roses Haute-Vienne

3€, gratuit -16 ans.

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-06-05T10:00:00+02:00 – 2026-06-05T12:30:00+02:00

Fin : 2026-06-07T14:00:00+02:00 – 2026-06-07T18:30:00+02:00

Visite commentée en compagnie de la propriétaire jardinière, suivie d’un moment de repos et de partage sous les tonnelles parfumées.

Jardin des Tonnelles et des Roses 19 Allée de Villefélix 87270 Couzeix Couzeix 87270 Haute-Vienne Nouvelle-Aquitaine 07 86 26 37 57 Sur 800 m², ce jardin anglais paysager offre une parenthèse de sérénité. Structuré autour de grandes tonnelles recouvertes de rosiers anciens parfumés et de nombreuses plantes grimpantes (clématites et autres), il se dévoile comme un écrin de verdure sans traitement chimique. Au fil de la promenade, une diversité végétale s’épanouit : arbustes, arbres fleuris, magnolias, camélias, azalées, hortensias, et arbres fruitiers… tandis que les plantes mellifères attirent insectes et papillons. Les oiseaux, eux, y ont trouvé là un refuge. Conçu pour s’épanouir en toutes saisons, ce jardin est une invitation à la contemplation, un lieu où le temps semble suspendu, à l’envers du monde. Parking sur place.

Visite commentée en compagnie de la propriétaire jardinière, suivie d’un moment de repos et de partage sous les tonnelles parfumées.

©Joelle Beylier