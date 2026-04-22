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La Cantine Atelier anti-gaspi avec Camille en cuisine Recettes à partir de queues de fraise La Cantine Nexon

La Cantine Atelier anti-gaspi avec Camille en cuisine Recettes à partir de queues de fraise La Cantine Nexon

La Cantine Atelier anti-gaspi avec Camille en cuisine Recettes à partir de queues de fraise La Cantine Nexon dimanche 7 juin 2026.

Lieu : La Cantine

Adresse : 8 Rue Pierre et Marie Curie

Ville : 87800 Nexon

Département : Haute-Vienne

Début : dimanche 7 juin 2026

Fin : dimanche 7 juin 2026

Heure de début : 14:30:00

Tarif : Gratuit

Nexon

La Cantine Atelier anti-gaspi avec Camille en cuisine Recettes à partir de queues de fraise

La Cantine 8 Rue Pierre et Marie Curie Nexon Haute-Vienne

Tarif : – – EUR

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-06-07 14:30:00
fin : 2026-06-07 16:30:00

Date(s) :
2026-06-07

On cuisine ensemble à partir des produits anti-gaspillage. .
Atelier sur inscription, gratuit, adhésion nécessaire à prix libre. Venez avec votre sourire et votre tablier !   .

La Cantine 8 Rue Pierre et Marie Curie Nexon 87800 Haute-Vienne Nouvelle-Aquitaine   contact@la-cantine.org

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English : La Cantine Atelier anti-gaspi avec Camille en cuisine Recettes à partir de queues de fraise

L’événement La Cantine Atelier anti-gaspi avec Camille en cuisine Recettes à partir de queues de fraise Nexon a été mis à jour le 2026-04-22 par OT Pays de Nexon Monts de Châlus

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