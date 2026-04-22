La Cantine Atelier anti-gaspi avec Camille en cuisine Recettes à partir de queues de fraise La Cantine Nexon
La Cantine Atelier anti-gaspi avec Camille en cuisine Recettes à partir de queues de fraise La Cantine Nexon dimanche 7 juin 2026.
Nexon
La Cantine Atelier anti-gaspi avec Camille en cuisine Recettes à partir de queues de fraise
La Cantine 8 Rue Pierre et Marie Curie Nexon Haute-Vienne
Tarif : – – EUR
Gratuit
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-06-07 14:30:00
fin : 2026-06-07 16:30:00
Date(s) :
2026-06-07
On cuisine ensemble à partir des produits anti-gaspillage. .
Atelier sur inscription, gratuit, adhésion nécessaire à prix libre. Venez avec votre sourire et votre tablier ! .
La Cantine 8 Rue Pierre et Marie Curie Nexon 87800 Haute-Vienne Nouvelle-Aquitaine contact@la-cantine.org
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English : La Cantine Atelier anti-gaspi avec Camille en cuisine Recettes à partir de queues de fraise
L’événement La Cantine Atelier anti-gaspi avec Camille en cuisine Recettes à partir de queues de fraise Nexon a été mis à jour le 2026-04-22 par OT Pays de Nexon Monts de Châlus
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