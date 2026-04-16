Exposition Light Galerie Les Ateliers de l’Esperluette Nexon
Exposition Light Galerie Les Ateliers de l’Esperluette Nexon dimanche 5 juillet 2026.
Nexon
Exposition Light
Galerie Les Ateliers de l’Esperluette 9 place de l’Église Nexon Haute-Vienne
Tarif : – – EUR
Gratuit
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-07-05 15:00:00
fin : 2026-09-06 19:00:00
Date(s) :
2026-07-05
Vernissage le dimanche 5 juillet, de 11h à 17h.
Entre lumière et légèreté, l’exposition propose une résistance à la noirceur ambiante. Reflets de l’or, poudre des pigments, tracés en discrétion… Un collectif d’artistes cherche à voir le monde dans ce qui pétille, dans ce qui nous rend plus léger que la vie même.
Exposition proposée par le collectif Acte Quatre
Marion Delage Stéphane Étroit Desmarest Isabelle Le Morvan Étienne Rivière. .
Galerie Les Ateliers de l’Esperluette 9 place de l’Église Nexon 87800 Haute-Vienne Nouvelle-Aquitaine +33 6 80 70 39 82 lesperluette@orange.fr
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English : Exposition Light
L’événement Exposition Light Nexon a été mis à jour le 2026-04-16 par OT Pays de Nexon Monts de Châlus
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