Fad Aventura Nexon
Fad Aventura Nexon mardi 7 juillet 2026.
Nexon
Fad Aventura
Nexon Haute-Vienne
Tarif : – – EUR
Gratuit
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-07-07 10:00:00
fin : 2026-07-07 16:30:00
Date(s) :
2026-07-07
Entre Terra Aventura, chasse au trésor et olympiades, une journée pleine d’aventures pour les familles et résidents du foyer Anne Dominique. Familles avec enfants de 7 à 12 ans. Infos et inscriptions auprès du Centre Social de Nexon. .
Nexon 87800 Haute-Vienne Nouvelle-Aquitaine +33 5 55 58 11 05
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English : Fad Aventura
L’événement Fad Aventura Nexon a été mis à jour le 2026-06-26 par OT Pays de Nexon Monts de Châlus
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