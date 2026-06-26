Nexon

Fad Aventura

Nexon Haute-Vienne

Tarif : – – EUR

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-07-07 10:00:00

fin : 2026-07-07 16:30:00

Date(s) :

2026-07-07

Entre Terra Aventura, chasse au trésor et olympiades, une journée pleine d’aventures pour les familles et résidents du foyer Anne Dominique. Familles avec enfants de 7 à 12 ans. Infos et inscriptions auprès du Centre Social de Nexon. .

Nexon 87800 Haute-Vienne Nouvelle-Aquitaine +33 5 55 58 11 05

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English : Fad Aventura

L’événement Fad Aventura Nexon a été mis à jour le 2026-06-26 par OT Pays de Nexon Monts de Châlus