Multi-Pistes 2026 Atelier Cirque (6-10 ans) et (11-17 ans) Gymnase municipal Nexon

Nexon

Multi-Pistes 2026 Atelier Cirque (6-10 ans) et (11-17 ans)

Gymnase municipal 15 rue Champlain Nexon Haute-Vienne

Tarif : 65 – 65 – EUR

Tarif de base plein tarif

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-08-10 14:30:00

fin : 2026-08-14 17:30:00

Date(s) :

2026-08-10

Le festival fait du jeu un véritable levier d’apprentissage, de créativité et d’épanouissement. Tout au long de l’événement, des ateliers et stages de cirque et d’expression artistique invitent enfants et adolescents, débutants ou amateurs, à découvrir de nouvelles pratiques. Encadrés par les artistes du collectif À côté de la planche, les participants expérimentent, bougent et relèvent des défis à travers les techniques circassiennes, l’exploration créative et le travail collectif. Une expérience accessible et stimulante, fondée sur le partage, la confiance et le plaisir de découvrir l’univers du cirque.

Grâce à un partenariat durable avec le Centre National des Arts du Cirque, le festival accueille également les élèves de la 38e promotion, qui présenteront leur Échappée, numéro de fin d’études, le 12 août à 19h, offrant au public un aperçu de leurs univers artistiques singuliers. .

Gymnase municipal 15 rue Champlain Nexon 87800 Haute-Vienne Nouvelle-Aquitaine +33 5 55 00 98 36 billetterie@lesirque.com

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English : Multi-Pistes 2026 Atelier Cirque (6-10 ans) et (11-17 ans)

L’événement Multi-Pistes 2026 Atelier Cirque (6-10 ans) et (11-17 ans) Nexon a été mis à jour le 2026-06-15 par OT Pays de Nexon Monts de Châlus