Multi-Pistes 2026 Concert Mucho Bueno L’Étoile Rouge, parc du château Nexon

Nexon

Multi-Pistes 2026 Concert Mucho Bueno

L’Étoile Rouge, parc du château 6 place de l’Église Nexon Haute-Vienne

Tarif : – – EUR

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-08-10 19:00:00

fin : 2026-08-10 20:30:00

Date(s) :

2026-08-10

Ambiance chemise à fleurs et légèreté, cocktail tropical aux sonorités latines. Cumbia, chorinho, samba, bossa nova, baião, candombe, forró… Nous sommes sur une plage d’Amérique Latine et le funky s’invite parfois au rendez-vous ! Un concert et aussi un voyage, un spectacle visuel, celui qu’ils ont vécu, celui qu’ils viennent nous chanter, poivré d’incursions italiennes, françaises, espagnoles et anglophones… Ces 7 artistes venus d’Uruguay, France et Italie vous surprendront avec leurs acrobaties de style et leurs innombrables talents cachés ! .

L’Étoile Rouge, parc du château 6 place de l’Église Nexon 87800 Haute-Vienne Nouvelle-Aquitaine +33 5 55 00 98 36 billetterie@lesirque.com

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English : Multi-Pistes 2026 Concert Mucho Bueno

L’événement Multi-Pistes 2026 Concert Mucho Bueno Nexon a été mis à jour le 2026-06-15 par OT Pays de Nexon Monts de Châlus