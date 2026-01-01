Festival Multi-Pistes 2026 Parc du château Nexon

Festival Multi-Pistes 2026

Parc du château 6 place de l’Église Nexon Haute-Vienne

Tarif :

Date :

Début : 2026-08-10

fin : 2026-08-15

Date(s) :

2026-08-10

Au cœur de l’été, le festival MULTI-PISTES renaît chaque année. Concentré de cirque, de musique et de fête, il fait se côtoyer jeunes artistes talentueux et artistes plus aguerris dans une effusion aux multiples vibrations pour toutes et tous.

Programme détaillé et billetterie disponibles en juin. .

Parc du château 6 place de l’Église Nexon 87800 Haute-Vienne Nouvelle-Aquitaine +33 5 55 00 98 36 billetterie@lesirque.com

English : Festival Multi-Pistes 2026

