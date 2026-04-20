Nexon

Spectacle de la classe cirque du collège de Nexon

6 Place de l’Église Nexon Haute-Vienne

Tarif : – – EUR

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-06-24 19:00:00

fin : 2026-06-24

Date(s) :

2026-06-24

Le Sirque accompagne chaque année les élèves de 6ème et de 5ème de la classe cirque du collège Arsène-Bonneaud de Nexon. Au programme chaque semaine, trois heures d’expérimentation et de pratique guidées par les artistes en résidence, des rencontres, des spectacles…

En juin, place à la création d’un spectacle collectif ! C’est dans l’univers de Cassandre Schopfer et Nina Sugnaux, artistes résidentes, que les élèves de la classe cirque viennent clore en beauté cette année scolaire.

Ce spectacle est un espace de rencontres entre artistes et jeunes, entre recherche et jeu, entre élèves et public. Pour elles et eux, c’est un apprentissage, une aventure, une explosion d’expériences. Pour vous, c’est l’occasion de partager leur énergie, leur inventivité et leur regard sur le cirque, à travers une création unique. .

6 Place de l’Église Nexon 87800 Haute-Vienne Nouvelle-Aquitaine +33 5 55 00 98 36

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English : Spectacle de la classe cirque du collège de Nexon

L’événement Spectacle de la classe cirque du collège de Nexon Nexon a été mis à jour le 2026-04-20 par Terres de Limousin