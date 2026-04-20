Cirqu’en Bus pour le spectacle Strano du Cirque Trottola Le Sirque Pôle national cirque à Nexon Nexon

Nexon

Cirqu’en Bus pour le spectacle Strano du Cirque Trottola

Le Sirque Pôle national cirque à Nexon 6 Place de l’Église Nexon Haute-Vienne

Tarif : 8 – 8 – EUR

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-06-03 18:00:00

fin : 2026-06-03

Date(s) :

2026-06-03

Spectacle sous chapiteau à Boulazac

Accessible à partir de 10 ans

On vous y emmène !

Le temps passe mais la patte Trottola est inchangée, faite d’exploits virtuoses et de petits riens, ces instants furtifs où une mimique, un regard ahuri ou un dos vouté nous arrachent autant de rires que de larmes, où ces interprètes fascinants délient leurs corps pour aimanter nos cœurs.

Et voilà ce cirque est sur le point de craquer. Il est à l’image de notre temps… Dans le chapiteau, comme trop petit, beaucoup trop petit, le théâtre s’y est collé. Se forme alors un quatuor improbable et jubilatoire au centre de la piste, tels des Sancho Panza, tous en selle sur le dos de cette bourrique du nom de

Strano !

Haut les coeurs ! Voilà le Cirque. La rigolade, l’éclat, le bizarre, le vertige, le surprenant… .

Le Sirque Pôle national cirque à Nexon 6 Place de l’Église Nexon 87800 Haute-Vienne Nouvelle-Aquitaine +33 5 55 00 98 36

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English : Cirqu’en Bus pour le spectacle Strano du Cirque Trottola

L’événement Cirqu’en Bus pour le spectacle Strano du Cirque Trottola Nexon a été mis à jour le 2026-04-20 par Terres de Limousin