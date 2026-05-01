Nexon

Le coucou

Rue Champlain Nexon Haute-Vienne

Tarif : 0 – 0 – EUR

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-05-30 20:30:00

fin : 2026-05-30

Date(s) :

2026-05-30

Le coucou ! Venez découvrir une pièce de la compagnie de théâtre locale Les fous du Rideau écrite par Jean-Pierre Martinez, le 30 mai à 20h30 à la salle Georges Méliès à Nexon. Réservation 07.81.50.14.87.

Tarif unique 10€, gratuit -10 ans. .

Rue Champlain Nexon 87800 Haute-Vienne Nouvelle-Aquitaine +33 7 81 50 14 87

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English : Le coucou

L’événement Le coucou Nexon a été mis à jour le 2026-05-12 par OT Pays de Nexon Monts de Châlus