Le coucou Nexon
Le coucou Nexon samedi 30 mai 2026.
Nexon
Le coucou
Rue Champlain Nexon Haute-Vienne
Tarif : 0 – 0 – EUR
Gratuit
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-05-30 20:30:00
fin : 2026-05-30
Date(s) :
2026-05-30
Le coucou ! Venez découvrir une pièce de la compagnie de théâtre locale Les fous du Rideau écrite par Jean-Pierre Martinez, le 30 mai à 20h30 à la salle Georges Méliès à Nexon. Réservation 07.81.50.14.87.
Tarif unique 10€, gratuit -10 ans. .
Rue Champlain Nexon 87800 Haute-Vienne Nouvelle-Aquitaine +33 7 81 50 14 87
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English : Le coucou
L’événement Le coucou Nexon a été mis à jour le 2026-05-12 par OT Pays de Nexon Monts de Châlus
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