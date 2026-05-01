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Le coucou Nexon

Le coucou Nexon

Le coucou Nexon samedi 30 mai 2026.

Adresse : Rue Champlain

Ville : 87800 Nexon

Département : Haute-Vienne

Début : samedi 30 mai 2026

Fin : samedi 30 mai 2026

Heure de début : 20:30:00

Tarif : 0 0 Gratuit

Nexon

Le coucou

Rue Champlain Nexon Haute-Vienne

Tarif : 0 – 0 – EUR

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-05-30 20:30:00
fin : 2026-05-30

Date(s) :
2026-05-30

Le coucou ! Venez découvrir une pièce de la compagnie de théâtre locale Les fous du Rideau écrite par Jean-Pierre Martinez, le 30 mai à 20h30 à la salle Georges Méliès à Nexon. Réservation 07.81.50.14.87.
Tarif unique 10€, gratuit -10 ans.   .

Rue Champlain Nexon 87800 Haute-Vienne Nouvelle-Aquitaine +33 7 81 50 14 87 

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English : Le coucou

L’événement Le coucou Nexon a été mis à jour le 2026-05-12 par OT Pays de Nexon Monts de Châlus

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