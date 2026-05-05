Nexon

Au bout du conte… Dans mon jardin il y a…

Jardin des sens Nexon Haute-Vienne

Tarif : – – EUR

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-06-03 11:00:00

fin : 2026-06-03

Date(s) :

2026-06-03

Dans mon jardin il y a un bassin tout rond, où viennent boire tous les oiseaux. Dans mon jardin il y a des papillons. J’aime y faire ma plantation. Les fleurs y poussent, le pommier aussi. Mais qui fait autant de bruit ? J’ai trouvé une ruche cachée parmi les feuilles et une chenille qui se tortille. Dans mon jardin il y a tout un monde d’histoires, de comptines et de chansons. .

Jardin des sens Nexon 87800 Haute-Vienne Nouvelle-Aquitaine

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English : Au bout du conte… Dans mon jardin il y a…

L’événement Au bout du conte… Dans mon jardin il y a… Nexon a été mis à jour le 2026-05-05 par OT Pays de Nexon Monts de Châlus