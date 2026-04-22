La Cantine Atelier famille avec Chef Yann Cuisine du monde tortillas et samoussas La Cantine Nexon

Nexon

La Cantine Atelier famille avec Chef Yann Cuisine du monde tortillas et samoussas

La Cantine 8 Rue Pierre et Marie Curie Nexon Haute-Vienne

Tarif : – – EUR

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-05-09 10:00:00

fin : 2026-05-09 12:00:00

Date(s) :

2026-05-09

On cuisine ensemble et en famille !

Atelier sur inscription, gratuit, adhésion nécessaire à prix libre. Venez avec votre sourire et votre tablier ! .

La Cantine 8 Rue Pierre et Marie Curie Nexon 87800 Haute-Vienne Nouvelle-Aquitaine contact@la-cantine.org

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English : La Cantine Atelier famille avec Chef Yann Cuisine du monde tortillas et samoussas

L’événement La Cantine Atelier famille avec Chef Yann Cuisine du monde tortillas et samoussas Nexon a été mis à jour le 2026-04-22 par OT Pays de Nexon Monts de Châlus