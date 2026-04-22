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La Cantine Atelier famille avec Chef Yann Cuisine du monde tortillas et samoussas La Cantine Nexon

La Cantine Atelier famille avec Chef Yann Cuisine du monde tortillas et samoussas La Cantine Nexon

La Cantine Atelier famille avec Chef Yann Cuisine du monde tortillas et samoussas La Cantine Nexon samedi 9 mai 2026.

Lieu : La Cantine

Adresse : 8 Rue Pierre et Marie Curie

Ville : 87800 Nexon

Département : Haute-Vienne

Début : samedi 9 mai 2026

Fin : samedi 9 mai 2026

Heure de début : 10:00:00

Tarif : Gratuit

Nexon

La Cantine Atelier famille avec Chef Yann Cuisine du monde tortillas et samoussas

La Cantine 8 Rue Pierre et Marie Curie Nexon Haute-Vienne

Tarif : – – EUR

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-05-09 10:00:00
fin : 2026-05-09 12:00:00

Date(s) :
2026-05-09

On cuisine ensemble et en famille !
Atelier sur inscription, gratuit, adhésion nécessaire à prix libre. Venez avec votre sourire et votre tablier !   .

La Cantine 8 Rue Pierre et Marie Curie Nexon 87800 Haute-Vienne Nouvelle-Aquitaine   contact@la-cantine.org

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English : La Cantine Atelier famille avec Chef Yann Cuisine du monde tortillas et samoussas

L’événement La Cantine Atelier famille avec Chef Yann Cuisine du monde tortillas et samoussas Nexon a été mis à jour le 2026-04-22 par OT Pays de Nexon Monts de Châlus

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