La Cantine Atelier famille avec Chef Yann Cuisine du monde tortillas et samoussas La Cantine Nexon
La Cantine Atelier famille avec Chef Yann Cuisine du monde tortillas et samoussas La Cantine Nexon samedi 9 mai 2026.
Nexon
La Cantine Atelier famille avec Chef Yann Cuisine du monde tortillas et samoussas
La Cantine 8 Rue Pierre et Marie Curie Nexon Haute-Vienne
Tarif : – – EUR
Gratuit
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-05-09 10:00:00
fin : 2026-05-09 12:00:00
Date(s) :
2026-05-09
On cuisine ensemble et en famille !
Atelier sur inscription, gratuit, adhésion nécessaire à prix libre. Venez avec votre sourire et votre tablier ! .
La Cantine 8 Rue Pierre et Marie Curie Nexon 87800 Haute-Vienne Nouvelle-Aquitaine contact@la-cantine.org
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English : La Cantine Atelier famille avec Chef Yann Cuisine du monde tortillas et samoussas
L’événement La Cantine Atelier famille avec Chef Yann Cuisine du monde tortillas et samoussas Nexon a été mis à jour le 2026-04-22 par OT Pays de Nexon Monts de Châlus
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