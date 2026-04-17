Café réparation Centre social Nexon

Nexon

Café réparation

Centre social 5 rue Jean Jacques Rousseau Nexon Haute-Vienne

Tarif : – – EUR

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-06-13 14:00:00

fin : 2026-06-13 17:30:00

Date(s) :

2026-06-13

Participez au café réparation donnez une seconde vie à vos petits électroménagers, outils (manuels ou électriques), mobylettes, jouets ou encore matériel informatique. Au programme également un atelier couture pour apprendre à utiliser une machine à coudre ou réaliser vos ourlets, ainsi que des jeux de société pour partager un moment convivial. Renseignements et inscriptions 05.55.58.11.05/famille.aajpn@orange.fr .

Centre social 5 rue Jean Jacques Rousseau Nexon 87800 Haute-Vienne Nouvelle-Aquitaine +33 5 55 58 11 05 famille.aajpn@orange.fr

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English :

L’événement Café réparation Nexon a été mis à jour le 2026-04-17 par OT Pays de Nexon Monts de Châlus