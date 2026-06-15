Multi-Pistes 2026 Øblik Orangerie, parc du château Nexon
Multi-Pistes 2026 Øblik Orangerie, parc du château Nexon lundi 10 août 2026.
Nexon
Multi-Pistes 2026 Øblik
Orangerie, parc du château 6 place de l’Église Nexon Haute-Vienne
Tarif : 3 – 3 – EUR
Tarif réduit
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-08-10 18:00:00
fin : 2026-08-12 18:45:00
Date(s) :
2026-08-10
Avec ØBLÍK, Theresa Kuhn transforme le fil souple en un terrain d’exploration poétique et acrobatique. Entre équilibre, mouvement et métamorphose, elle évolue dans une architecture vivante imaginée avec la circographe Maroussia Diaz Verbèke, faite de lignes tendues, de déplacements et d’instabilité assumée. Ce qui débute comme un numéro de funambulisme se transforme progressivement en une expérience visuelle et sensible où l’espace se déploie et se réinvente. Entre virtuosité, présence clownesque et délicat décalage, ØBLÍK joue avec les perceptions du corps, du temps et de l’espace. Une traversée singulière, portée par une alliance rare de poésie, d’humour et d’émotion. .
Orangerie, parc du château 6 place de l’Église Nexon 87800 Haute-Vienne Nouvelle-Aquitaine +33 5 55 00 98 36 billetterie@lesirque.com
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English : Multi-Pistes 2026 Øblik
L’événement Multi-Pistes 2026 Øblik Nexon a été mis à jour le 2026-06-15 par OT Pays de Nexon Monts de Châlus
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