Les soirées foodtrucks à l’étang de la Lande Nexon lundi 29 juin 2026.

Nexon

Les soirées foodtrucks à l’étang de la Lande

Étang de la Lande Nexon Haute-Vienne

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-06-29 18:30:00

fin : 2026-08-31

Date(s) :

2026-06-29

Tous les lundis soir, cap sur l’Étang de la Lande à Nexon pour des soirées gourmandes et conviviales ! Dans un cadre naturel et chaleureux, venez partager un moment entre amis ou en famille et laissez-vous tenter par les saveurs d’ici et d’ailleurs proposées par les foodtrucks présents Brugnas Farm, Ti Bouchon, La Guinguette, Le P’tit Truck Italien, Thaï Garden et Bel’Gaufre de Peggy. Une ambiance estivale, des spécialités pour tous les goûts et de beaux moments à partager vous attendent ! .

Étang de la Lande Nexon 87800 Haute-Vienne Nouvelle-Aquitaine +33 6 18 03 52 85

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English : Les soirées foodtrucks à l’étang de la Lande

L’événement Les soirées foodtrucks à l’étang de la Lande Nexon a été mis à jour le 2026-06-26 par OT Pays de Nexon Monts de Châlus