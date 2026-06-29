Apéro festif avec DéZaKorLéon Librairie-Cave à vins O Coquin de Sort Nexon

Nexon

Apéro festif avec DéZaKorLéon

Librairie-Cave à vins O Coquin de Sort 7 rue Pasteur Nexon Haute-Vienne

Tarif : – – EUR

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-07-04 19:30:00

fin : 2026-07-04 20:30:00

Date(s) :

2026-07-04

De passage à Nexon, SeBasTien souhaitait faire une halte au Coquin pour poser quelques notes avant de reprendre la route pour le Nord. Liant humour et amour, usant de dérision et de provocation, il tire et pousse sur son accordéon pour faire sans cesse la révolution… Sans cesse en quête de rencontres, de plaisir, et surtout de moments de vie…. .

Librairie-Cave à vins O Coquin de Sort 7 rue Pasteur Nexon 87800 Haute-Vienne Nouvelle-Aquitaine +33 5 55 79 35 64 o-coquin-de-sort@orange.fr

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English : Apéro festif avec DéZaKorLéon

L’événement Apéro festif avec DéZaKorLéon Nexon a été mis à jour le 2026-06-24 par Terres de Limousin