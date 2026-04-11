11ème édition de RACE FOR GIFT – Course et marche solidaire pour toutes et tous, Autre lieu, Genève

11ème édition de RACE FOR GIFT – Course et marche solidaire pour toutes et tous Dimanche 31 mai, 09h00 Autre lieu

CHF 35.- (normal) – CHF 20.-(réduit)

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-05-31T09:00:00+02:00 – 2026-05-31T15:00:00+02:00

Fin : 2026-05-31T09:00:00+02:00 – 2026-05-31T15:00:00+02:00

RACE FOR GIFT est une course / marche solidaire ouverte à toutes et tous qui a pour but de collecter des fonds pour plusieurs associations caritatives. Le parcours bénéficie d’un cadre exceptionnel de la Rotonde du Mont Blanc, au bord du lac Léman à Genève, et réunit près de 1000 personnes dans une ambiance festive et inclusive.

Venez courir ou marcher pour une bonne cause avec votre famille, vos amis ou vos collègues !

Le principe est simple : chaque participant·e s’inscrit sur le site, décide de courir seul ou en équipe famille, amis, accompagnant ou entreprise, et se fixe un challenge de collecte d’au minimum CHF 300 au profit d’une des organisations participantes. Il peut ensuite choisir sa course : 5km marche, 5km ou 10km course à pied. Et pour ceux qui ne veulent ni courir ni marcher, il est aussi possible de venir assister à l’événement pour rencontrer les organisations caritatives participantes et profiter de l’ambiance festive et incluante de la course sur les bords du Léman.

Les modalités d’inscriptions sont détaillées sur notre site : https://www.raceforgift.ch/inscriptions/

RDV le Dimanche 31 Mai 2026 à partir de 9h00

A la Rotonde du Mont-Blanc, Quai du Mont-Blanc

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Toutes les informations pratiques se trouvent ici : https://www.raceforgift.ch/infos/

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DEVENIR BÉNÉVOLE => https://www.raceforgift.ch/benevoles?locale=fr

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Vous souhaitez inscrire votre association ou votre fondation à la prochaine édition de RACE FOR GIFT? Ecrivez-nous à communication@raceforgift.ch

Autre lieu Genève Genève 1204 Genève [{« type »: « link », « value »: « https://www.raceforgift.ch/projects/participate »}] [{« link »: « https://www.raceforgift.ch/inscriptions?locale=en »}, {« link »: « https://www.raceforgift.ch/projects/participate »}, {« link »: « https://www.raceforgift.ch/infos-pratiques »}, {« link »: « https://www.raceforgift.ch/benevoles »}, {« link »: « mailto:communication@raceforgift.ch »}, {« link »: « https://www.raceforgift.ch/inscriptions/ »}, {« link »: « https://www.raceforgift.ch/infos/ »}, {« link »: « https://www.raceforgift.ch/benevoles?locale=fr »}]

RACE FOR GIFT, c’est l’esprit sportif de toutes et tous au service de l’action solidaire. Inscrivez-vous sans attendre, collectez pour l’organisation de votre choix et RDV le 31 Mai 2026!

@Rémi Portier