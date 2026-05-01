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11ème Rallye des Grands-mères Parnans

11ème Rallye des Grands-mères Parnans samedi 30 mai 2026.

Adresse : 23 place de la Paix

Ville : 26750 Parnans

Département : Drôme

Début : samedi 30 mai 2026

Fin : samedi 30 mai 2026

Heure de début : 08:00:00

Tarif : 27 27 27 Tarif véhicule + véhicule

Parnans

11ème Rallye des Grands-mères

23 place de la Paix Parnans Drôme

Tarif : 27 – 27 – 27 EUR

Tarif véhicule + véhicule

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-05-30 08:00:00
fin : 2026-05-30

Date(s) :
2026-05-30

Inscriptions à 8h-Départ à 9h à l’Espace du Citoyen à Parnans.
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23 place de la Paix Parnans 26750 Drôme Auvergne-Rhône-Alpes   association.guenillesparnans@gmail.com

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English :

Registration at 8am-Departure at 9am at the Espace du Citoyen in Parnans.

L’événement 11ème Rallye des Grands-mères Parnans a été mis à jour le 2026-05-25 par Valence Romans Tourisme