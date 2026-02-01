Stage de cirque enfants Complexe Jean Bouin Bourg-de-Péage
Stage de cirque enfants Complexe Jean Bouin Avenue de la Première Armée Bourg-de-Péage Drôme 2026-02-16 2026-02-16
Stage de cirque enfants Complexe Jean Bouin Avenue de la Première Armée Bourg-de-Péage Drôme 2026-02-16 2026-02-16
Balade de l'herboriste Départ du centre du village de Génissieux Génissieux Drôme 2026-06-10 13:30:00 2026-06-10 13:30:00
Atelier couture pour les familles avec enfants à partir de 7 ans rue Pêcherie MPT Centre Ville Valence Valence Drôme 2026-02-16 14:00:00 2026-02-16 14:00:00
Exposition Fourmis & cie Stimuli Micro-folie La Halle 1 rue justin jouve Dieulefit Drôme 2026-02-16 14:00:00 2026-02-16 14:00:00
Stage théâtre enfant Du Je au Nous . création de personnages et travail sur le choeur Théâtre de la Courte Echelle Quai Sainte Claire Romans-sur-Isère Drôme 2026-02-16 14:00:00 2026-02-16 14:00:00
Diffusion de collections du Musée numérique Stimuli Micro-Folie La Halle 1 rue justin jouve Dieulefit Drôme 2026-02-16 14:00:00 2026-02-16 14:00:00
Exposition Fourmis & Cie Espace culturel LA HALLE 1 rue Justin Jouve Dieulefit Drôme 2026-02-16 14:00:00 2026-02-16 14:00:00
Ouverture Micro-Folie Vacances de février 2026 Espace culturel LA HALLE 1 rue Justin Jouve Dieulefit Drôme 2026-02-16 14:00:00 2026-02-16 14:00:00
Bestiole Blues Bazar spectacle jeune public et familial Rue de la chocolaterie Espace Aiguebelle Donzère Drôme 2026-02-16 14:30:00 2026-02-16 14:30:00
Ciné-créa spécial carnaval SUPER CHARLIE Cinéma Le Navire 9 Bd d'Alsace Valence Drôme 2026-02-16 14:45:00 2026-02-16 14:45:00
Atelier d’écriture autour du corps humain 13 rue du Clair Vivre Romans-sur-Isère Drôme 2026-02-16 18:00:00 2026-02-16 18:00:00
Soirée 100% Chine Cinéma Arlequin 28 Place de la Libération Nyons Drôme 2026-02-16 19:00:00 2026-02-16 19:00:00
Nana's thé Bibliothèque Communale d'Epinouze 101 rue des écoles Épinouze Drôme Lundi 2026-02-16 20:00:00 2026-02-16 20:00:00
Cinéma les Templiers Le Son des souvenirs Place du Temple Cinéma Les Templiers Montélimar Drôme 2026-02-17 2026-02-17
Atelier vidéo Stop motion Médiathèque La Passerelle 1 place des Rencontres Bourg-lès-Valence Drôme 2026-02-17 2026-02-17
Animation familiale Bibliothèque municipale Yvonne Oddon 1 place du Reviron Châtillon-en-Diois Drôme 2026-02-17 14:00:00 2026-02-17 14:00:00
Mardi 17 février, 14h00 bibliothèque municipale Yvonne Oddon Châtillon-en-Diois, 1 place du Reviron Dis-moi Dix mots
Histoires à partager Jeune public Place de l'Europe Maison des Associations Mours-Saint-Eusèbe Drôme 2026-02-17 15:00:00 2026-02-17 15:00:00
Atelier tout chocolat rue Pêcherie MPT Centre Ville Valence Valence Drôme 2026-02-17 15:00:00 2026-02-17 15:00:00
Atelier créatif Peinture sur soie Centre du Patrimoine Arménien 14 rue Louis Gallet Valence Drôme 2026-02-17 15:00:00 2026-02-17 15:00:00