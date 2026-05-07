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Atelier broderie La Pangée La Baume-Cornillane

Atelier broderie La Pangée La Baume-Cornillane lundi 11 mai 2026.

Lieu : La Pangée

Adresse : 15 place de la Pangée

Ville : 26120 La Baume-Cornillane

Département : Drôme

Début : lundi 11 mai 2026

Fin : lundi 11 mai 2026

Heure de début : 14:00:00

Tarif :

La Baume-Cornillane

Atelier broderie

La Pangée 15 place de la Pangée La Baume-Cornillane Drôme

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-05-11 14:00:00
fin : 2026-05-11 17:00:00

Date(s) :
2026-05-11 2026-06-08 2026-06-22

Tricot, crochet, broderie et échanges autour du fil. Aucune compétence requise, juste l’envie de partager.
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La Pangée 15 place de la Pangée La Baume-Cornillane 26120 Drôme Auvergne-Rhône-Alpes +33 4 81 66 52 06  contact@lapangee.org

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English :

Knitting, crocheting, embroidery and sharing yarn. No skills required, just the desire to share.

L’événement Atelier broderie La Baume-Cornillane a été mis à jour le 2026-04-29 par Valence Romans Tourisme

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