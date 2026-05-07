Atelier broderie La Pangée La Baume-Cornillane

La Baume-Cornillane

Atelier broderie

La Pangée 15 place de la Pangée La Baume-Cornillane Drôme

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-05-11 14:00:00

fin : 2026-05-11 17:00:00

Date(s) :

2026-05-11 2026-06-08 2026-06-22

Tricot, crochet, broderie et échanges autour du fil. Aucune compétence requise, juste l’envie de partager.

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La Pangée 15 place de la Pangée La Baume-Cornillane 26120 Drôme Auvergne-Rhône-Alpes +33 4 81 66 52 06 contact@lapangee.org

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English :

Knitting, crocheting, embroidery and sharing yarn. No skills required, just the desire to share.

L’événement Atelier broderie La Baume-Cornillane a été mis à jour le 2026-04-29 par Valence Romans Tourisme