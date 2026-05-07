Atelier broderie La Pangée La Baume-Cornillane
Atelier broderie La Pangée La Baume-Cornillane lundi 11 mai 2026.
La Baume-Cornillane
Atelier broderie
La Pangée 15 place de la Pangée La Baume-Cornillane Drôme
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-05-11 14:00:00
fin : 2026-05-11 17:00:00
Date(s) :
2026-05-11 2026-06-08 2026-06-22
Tricot, crochet, broderie et échanges autour du fil. Aucune compétence requise, juste l’envie de partager.
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La Pangée 15 place de la Pangée La Baume-Cornillane 26120 Drôme Auvergne-Rhône-Alpes +33 4 81 66 52 06 contact@lapangee.org
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English :
Knitting, crocheting, embroidery and sharing yarn. No skills required, just the desire to share.
L’événement Atelier broderie La Baume-Cornillane a été mis à jour le 2026-04-29 par Valence Romans Tourisme
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