Atelier tricot crochet La Pangée La Baume-Cornillane
Atelier tricot crochet La Pangée La Baume-Cornillane dimanche 10 mai 2026.
La Baume-Cornillane
Atelier tricot crochet
La Pangée 15 place de la Pangée La Baume-Cornillane Drôme
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-05-10 16:00:00
fin : 2026-06-28 18:00:00
Date(s) :
2026-05-10 2026-06-28
Venez partager votre passion des arts du fil autour d’un café.
Pour débutant.e ou confirmé.e
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La Pangée 15 place de la Pangée La Baume-Cornillane 26120 Drôme Auvergne-Rhône-Alpes +33 4 81 66 52 06 contact@lapangee.org
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English :
Come and share your passion for thread arts over a cup of coffee.
For beginners or advanced
L’événement Atelier tricot crochet La Baume-Cornillane a été mis à jour le 2026-04-21 par Valence Romans Tourisme