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Atelier tricot crochet La Pangée La Baume-Cornillane

Atelier tricot crochet La Pangée La Baume-Cornillane dimanche 10 mai 2026.

Lieu : La Pangée

Adresse : 15 place de la Pangée

Ville : 26120 La Baume-Cornillane

Département : Drôme

Début : dimanche 10 mai 2026

Fin : dimanche 10 mai 2026

Heure de début : 16:00:00

Tarif :

La Baume-Cornillane

Atelier tricot crochet

La Pangée 15 place de la Pangée La Baume-Cornillane Drôme

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-05-10 16:00:00
fin : 2026-06-28 18:00:00

Date(s) :
2026-05-10 2026-06-28

Venez partager votre passion des arts du fil autour d’un café.
Pour débutant.e ou confirmé.e
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La Pangée 15 place de la Pangée La Baume-Cornillane 26120 Drôme Auvergne-Rhône-Alpes +33 4 81 66 52 06  contact@lapangee.org

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English :

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For beginners or advanced

L’événement Atelier tricot crochet La Baume-Cornillane a été mis à jour le 2026-04-21 par Valence Romans Tourisme

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