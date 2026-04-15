Anniversaire des un an de La Pangée La Pangée La Baume-Cornillane
Anniversaire des un an de La Pangée La Pangée La Baume-Cornillane samedi 13 juin 2026.
La Baume-Cornillane
Anniversaire des un an de La Pangée
La Pangée 15 place de la Pangée La Baume-Cornillane Drôme
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-06-13 17:00:00
fin : 2026-06-13 00:00:00
Date(s) :
2026-06-13
Anniversaire des un an de La Pangée ! La grande fiest’anniversaire déjà un an que de joyeux.ses habitants.tes font souffler un vent de folie au cœur du village… Gourmandises, musiques, rencontres, émotions…
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La Pangée 15 place de la Pangée La Baume-Cornillane 26120 Drôme Auvergne-Rhône-Alpes +33 4 81 66 52 06 contact@lapanhee.org
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English :
La Pangée’s one-year anniversary! La Pangée’s big birthday party: it’s already been a year, and the happy locals are blowing a wind of madness through the heart of the village… Food, music, encounters, emotions…
L’événement Anniversaire des un an de La Pangée La Baume-Cornillane a été mis à jour le 2026-04-15 par Valence Romans Tourisme