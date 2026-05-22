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Atelier d’initiation Découverte de la reliure Archives départementales de la Drôme Valence

Atelier d’initiation Découverte de la reliure Archives départementales de la Drôme Valence mardi 9 juin 2026.

Lieu : Archives départementales de la Drôme

Adresse : 14 rue de la Manutention

Ville : 26000 Valence

Département : Drôme

Début : mardi 9 juin 2026

Fin : mardi 9 juin 2026

Heure de début : 14:00:00

Tarif :

Valence

Atelier d’initiation Découverte de la reliure

Archives départementales de la Drôme 14 rue de la Manutention Valence Drôme

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-06-09 14:00:00
fin : 2026-06-09 14:00:00

Date(s) :
2026-06-09

Venez vous initier à la reliure avec une professionnelle ! Sur ses conseils, vous découvrirez les différents outils et les gestes du relieur…
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Archives départementales de la Drôme 14 rue de la Manutention Valence 26000 Drôme Auvergne-Rhône-Alpes +33 4 75 82 44 80  archives@ladrome.fr

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English :

Come and learn bookbinding with a professional! With her guidance, you’ll discover the different tools and gestures of the bookbinder…

L’événement Atelier d’initiation Découverte de la reliure Valence a été mis à jour le 2026-05-19 par Valence Romans Tourisme

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