Atelier d’initiation Découverte de la reliure Archives départementales de la Drôme Valence

Valence

Atelier d’initiation Découverte de la reliure

Archives départementales de la Drôme 14 rue de la Manutention Valence Drôme

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-06-09 14:00:00

fin : 2026-06-09 14:00:00

Date(s) :

2026-06-09

Venez vous initier à la reliure avec une professionnelle ! Sur ses conseils, vous découvrirez les différents outils et les gestes du relieur…

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Archives départementales de la Drôme 14 rue de la Manutention Valence 26000 Drôme Auvergne-Rhône-Alpes +33 4 75 82 44 80 archives@ladrome.fr

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English :

Come and learn bookbinding with a professional! With her guidance, you’ll discover the different tools and gestures of the bookbinder…

L’événement Atelier d’initiation Découverte de la reliure Valence a été mis à jour le 2026-05-19 par Valence Romans Tourisme