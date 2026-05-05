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Spectacle de comptines Toc Toc Toc Monsieur Pouce Médiathèque de Valence Sud Valence

Spectacle de comptines Toc Toc Toc Monsieur Pouce Médiathèque de Valence Sud Valence samedi 23 mai 2026.

Lieu : Médiathèque de Valence Sud

Adresse : 33 rue Albert Thomas

Ville : 26000 Valence

Département : Drôme

Début : samedi 23 mai 2026

Fin : samedi 23 mai 2026

Heure de début : 10:30:00

Tarif :

Valence

Spectacle de comptines Toc Toc Toc Monsieur Pouce

Médiathèque de Valence Sud 33 rue Albert Thomas Valence Drôme

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-05-23 10:30:00
fin : 2026-05-23 10:30:00

Date(s) :
2026-05-23

Un moment tout en douceur pour chanter, jouer et partager les comptines qui bercent les tout-petits.
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Médiathèque de Valence Sud 33 rue Albert Thomas Valence 26000 Drôme Auvergne-Rhône-Alpes +33 4 75 40 93 82  mediatheque.valencesud@valenceromansagglo.fr

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English :

A gentle moment to sing, play and share nursery rhymes.

L’événement Spectacle de comptines Toc Toc Toc Monsieur Pouce Valence a été mis à jour le 2026-04-30 par Valence Romans Tourisme

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