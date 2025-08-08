Conférence La politique climatique entre anges et démons Salle La Citoyenne, FOL Fédération des oeuvres laïques Valence

Conférence La politique climatique entre anges et démons

Salle La Citoyenne, FOL Fédération des oeuvres laïques 26 avenue Sadi Carnot Valence Drôme

Tarif : 8 – 8 – 8 EUR

Début : 2026-05-05 20:00:00
fin : 2026-05-05 20:00:00

2026-05-05

Face au changement climatique, les mutations nécessaires sont, certes, technologiques mais pas seulement !
English :

In the face of climate change, the necessary changes are certainly technological, but they are not the only ones!

