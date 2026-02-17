Visite guidée La chapelle du lycée Montplaisir Chapelle Montplaisir Valence

Visite guidée La chapelle du lycée Montplaisir

Chapelle Montplaisir 75 rue Montplaisir Valence Drôme

Tarif : 6 – 6 – 6 EUR

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-04-29 14:30:00

fin : 2026-04-29 14:30:00

Date(s) :

2026-04-29

Retracez l’histoire du diocèse de Valence à travers ses personnages illustres représentés sur les vitraux de la chapelle de l’ancien Grand séminaire de Valence.



Site exceptionnellement ouvert à la visite.

.

Chapelle Montplaisir 75 rue Montplaisir Valence 26000 Drôme Auvergne-Rhône-Alpes +33 4 75 79 20 86 artethistoire@valenceromansagglo.fr

English :

Trace the history of the Valence diocese through the illustrious figures depicted in the stained glass windows in the chapel of the former Valence Major Seminary.



Exceptionally open to visitors.

