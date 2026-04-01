Ciné-danse l’essence de la danse Lux Scène Nationale Valence Valence
Ciné-danse l’essence de la danse Lux Scène Nationale Valence Valence mercredi 29 avril 2026.
Valence
Ciné-danse l’essence de la danse
Lux Scène Nationale Valence 36 Bd. du Général de Gaulle 26000 Valence Valence Drôme
Tarif : – – 7.5 EUR
Tarif réduit
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-04-29 17:00:00
fin : 2026-04-29 18:30:00
Date(s) :
2026-04-29
Dans le cadre de la Journée internationale de la danse projection du documentaire Germaine Acogny, l’essence de la danse
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Lux Scène Nationale Valence 36 Bd. du Général de Gaulle 26000 Valence Valence 26000 Drôme Auvergne-Rhône-Alpes +33 4 75 82 44 15 reservation@lux-valence.com
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English :
As part of International Dance Day, screening of the documentary: Germaine Acogny, the essence of dance
L’événement Ciné-danse l’essence de la danse Valence a été mis à jour le 2026-04-24 par Valence Romans Tourisme
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