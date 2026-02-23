Atelier bébé au musée La Ronde des Animaux Musée de Valence Valence

Atelier bébé au musée La Ronde des Animaux

Musée de Valence 4 Place des Ormeaux Valence Drôme

Tarif : 4 – 4 – 4 EUR

Ajouter le prix d’entrée au musée.

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-04-29 10:30:00

fin : 2026-04-29 11:30:00

Date(s) :

2026-04-29

Entourés par les animaux de la salle d’Histoire Naturelle, les plus petits seront invités à reconnaître et découvrir une multitude de créatures, de toutes formes et de tous horizons.

.

Musée de Valence 4 Place des Ormeaux Valence 26000 Drôme Auvergne-Rhône-Alpes +33 4 75 79 20 80 service-reservation-musee@mairie-valence.fr

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English :

Surrounded by the animals in the Natural History room, the little ones will be invited to recognize and discover a multitude of creatures, of all shapes and from all horizons.

L’événement Atelier bébé au musée La Ronde des Animaux Valence a été mis à jour le 2026-02-23 par Valence Romans Tourisme