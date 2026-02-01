Atelier couture pour les familles avec enfants à partir de 7 ans rue Pêcherie Valence
Atelier couture pour les familles avec enfants à partir de 7 ans rue Pêcherie MPT Centre Ville Valence Valence Drôme 2026-02-16 14:00:00 2026-02-16 14:00:00
Ciné-créa spécial carnaval SUPER CHARLIE Cinéma Le Navire 9 Bd d'Alsace Valence Drôme 2026-02-16 14:45:00 2026-02-16 14:45:00
Atelier tout chocolat rue Pêcherie MPT Centre Ville Valence Valence Drôme 2026-02-17 15:00:00 2026-02-17 15:00:00
Atelier créatif Peinture sur soie Centre du Patrimoine Arménien 14 rue Louis Gallet Valence Drôme 2026-02-17 15:00:00 2026-02-17 15:00:00
Tous en piste pour les Jeux d’hiver ! Hockey sur glace allée Raymond Mias Patinoire Jo Boyadjian Valence Drôme 2026-02-18 14:00:00 2026-02-18 14:00:00
Atelier enfant archéo jeu antique RDV à la Maison des Têtes 57 Grande Rue Valence Drôme 2026-02-18 14:30:00 2026-02-18 14:30:00
Jeux en famille au centre de loisirs maternel Langevin Centre de loisirs maternel Langevin 14 chemin de Lautagne Valence Drôme 2026-02-18 16:30:00 2026-02-18 16:30:00
Bourse et Troc aux livres Activ'Senior 6 rue Brunet Valence Drôme 2026-02-19 14:00:00 2026-02-19 14:00:00
Jeu apéro moto L'Esprit M · Les jeudis M L'Esprit M Bar Resto moto 142 Avenue de Provence Valence Drôme 2026-05-21 18:00:00 2026-05-21 18:00:00
Tous en piste pour les Jeux d’hiver ! Retransmissions allée Raymond Mias Patinoire Jo Boyadjian Valence Drôme 2026-02-19 19:00:00 2026-02-19 19:00:00
Loud Like Metal Mistral Palace 12 rue Pasteur Valence Drôme 2026-02-20 20:30:00 2026-02-20 20:30:00
Salon des loisirs et du tourisme 2026 avenue Georges Clémenceau Palais des Congrès et des Expositions Jacques Chirac Valence Drôme 2026-02-21 2026-02-21
Festi'Chat du jeu Centre Culturel de Fontlozier 95 avenue de la Libération Valence Drôme 2026-02-21 10:00:00 2026-02-21 10:00:00
Tous en piste pour les Jeux d’hiver ! Après-midi festive allée Raymond Mias Patinoire Jo Boyadjian Valence Drôme 2026-02-21 14:00:00 2026-02-21 14:00:00
Ciné-goûter JAMES ET LA PÊCHE GÉANTE Cinéma Le Navire 9 boulevard d'Alsace Valence Drôme 2026-02-21 14:00:00 2026-02-21 14:00:00
Visite guidée La Basse-ville, site patrimonial remarquable RDV à la Maison des têtes 57 Grande Rue Valence Drôme 2026-02-21 14:30:00 2026-02-21 14:30:00
Festival international de doudouk #8 Théâtre de la ville 1 place de la Liberté Valence Drôme 2026-02-21 20:30:00 2026-02-21 20:30:00
Concert: Inside The Waves Mistral Palace 12 rue Pasteur Valence Drôme 2026-02-21 21:00:00 2026-02-21 21:00:00
Visite commentée Contes à piocher Musée de Valence 4 Place des Ormeaux Valence Drôme 2026-02-22 15:00:00 2026-02-22 15:00:00
Tactile Tour 2026 Médiathèque François Mitterrand Latour Maubourg 26, place Latour Maubourg Valence Drôme Lundi 2026-02-24 2026-02-24