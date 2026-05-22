Atelier sténopé Archives départementales de la Drôme Valence
Atelier sténopé Archives départementales de la Drôme Valence mercredi 10 juin 2026.
Valence
Atelier sténopé
Archives départementales de la Drôme 14 rue de la Manutention Valence Drôme
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-06-10 14:00:00
fin : 2026-06-10 14:00:00
Date(s) :
2026-06-10
Si vous connaissez le principe de la chambre noire, vous connaissez le sténopé ! Redécouvrez cette ancienne technique de photographie, de la fabrication au développement, et repartez avec votre tirage original.
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Archives départementales de la Drôme 14 rue de la Manutention Valence 26000 Drôme Auvergne-Rhône-Alpes +33 4 75 82 44 80 archives@ladrome.fr
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English :
If you’ve heard of the darkroom, you’ve heard of pinhole photography! Rediscover this ancient photographic technique, from production to development, and leave with your own original print.
L’événement Atelier sténopé Valence a été mis à jour le 2026-05-19 par Valence Romans Tourisme
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