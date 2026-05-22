Atelier sténopé Archives départementales de la Drôme Valence

Valence

Atelier sténopé

Archives départementales de la Drôme 14 rue de la Manutention Valence Drôme

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-06-10 14:00:00

fin : 2026-06-10 14:00:00

Date(s) :

2026-06-10

Si vous connaissez le principe de la chambre noire, vous connaissez le sténopé ! Redécouvrez cette ancienne technique de photographie, de la fabrication au développement, et repartez avec votre tirage original.

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Archives départementales de la Drôme 14 rue de la Manutention Valence 26000 Drôme Auvergne-Rhône-Alpes +33 4 75 82 44 80 archives@ladrome.fr

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English :

If you’ve heard of the darkroom, you’ve heard of pinhole photography! Rediscover this ancient photographic technique, from production to development, and leave with your own original print.

L’événement Atelier sténopé Valence a été mis à jour le 2026-05-19 par Valence Romans Tourisme