Atelier Parfum De la matière à l’accord Les Bouteilles Valence
Atelier Parfum De la matière à l’accord Les Bouteilles Valence samedi 14 mars 2026.
Atelier Parfum De la matière à l’accord
Les Bouteilles 8 rue Vernoux Valence Drôme
Tarif : 58 – 58 – EUR
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-03-14 09:30:00
fin : 2026-07-11 12:30:00
Date(s) :
2026-03-14 2026-04-25 2026-05-15 2026-05-23 2026-06-10 2026-07-11
Trois heures d’immersion dans le monde de la parfumerie naturelle. Partez à la découverte des senteurs et de l’histoire des accords puis lancez-vous dans la composition.
.
Les Bouteilles 8 rue Vernoux Valence 26000 Drôme Auvergne-Rhône-Alpes +33 6 77 89 87 37 contact@muscadelle-patchouli.fr
Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire
English :
Three hours of immersion in the world of natural perfumery. Discover the scents and history of fragrance accords, then get to work on the composition.
L’événement Atelier Parfum De la matière à l’accord Valence a été mis à jour le 2026-01-28 par Valence Romans Tourisme