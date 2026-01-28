Atelier Parfum De la matière à l’accord Les Bouteilles Valence

Atelier Parfum De la matière à l’accord

Les Bouteilles 8 rue Vernoux Valence Drôme

Tarif : 58 – 58 – EUR

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-03-14 09:30:00

fin : 2026-07-11 12:30:00

Date(s) :

2026-03-14 2026-04-25 2026-05-15 2026-05-23 2026-06-10 2026-07-11

Trois heures d’immersion dans le monde de la parfumerie naturelle. Partez à la découverte des senteurs et de l’histoire des accords puis lancez-vous dans la composition.

.

Les Bouteilles 8 rue Vernoux Valence 26000 Drôme Auvergne-Rhône-Alpes +33 6 77 89 87 37 contact@muscadelle-patchouli.fr

English :

Three hours of immersion in the world of natural perfumery. Discover the scents and history of fragrance accords, then get to work on the composition.

