Découverte de la reliure, Archives départementales de la Drôme, Valence

Découverte de la reliure Mardi 9 juin, 14h00 Archives départementales de la Drôme Drôme

Gratuit, sur inscription au 04 75 82 44 80 ou par mail à archives@ladrome.fr

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-06-09T14:00:00+02:00 – 2026-06-09T16:00:00+02:00

Fin : 2026-06-09T14:00:00+02:00 – 2026-06-09T16:00:00+02:00

Venez vous initier à la reliure avec une professionnelle ! Sur ses conseils, vous découvrirez les différents outils et les gestes du relieur. Cet atelier vous permettra d’apprivoiser le papier en confectionnant un carnet avec une couverture décorée, avec lequel vous repartirez.

Atelier animé par Amandine Verdant, relieure-restauratrice

Archives départementales de la Drôme 14 rue de la Manutention Valence 26007 Drôme Auvergne-Rhône-Alpes [{« type »: « link », « value »: « https://archives.ladrome.fr/ »}, {« type »: « phone », « value »: « 0475824480 »}, {« type »: « email », « value »: « archives@ladrome.fr »}]

Venez vous initier à la reliure avec une professionnelle ! reliure livre

Amandine Verdant