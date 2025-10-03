Les Envolées Baroques Concert des ensembles Place des Ormeaux Valence

Les Envolées Baroques Concert des ensembles

Place des Ormeaux Cathédrale Saint-Apollinaire Valence Drôme

Début : 2026-06-07 17:00:00

fin : 2026-06-07 17:00:00

Date(s) :

2026-06-07

Le festival Les Envolées Baroques s’organise notamment autour de restitutions publiques des ateliers du stage de musique ancienne qui se déroule du mois d’octobre au mois de mai.

Place des Ormeaux Cathédrale Saint-Apollinaire Valence 26000 Drôme Auvergne-Rhône-Alpes +33 4 75 02 26 42 conservatoire-romans@valenceromansagglo.fr

English :

The Les Envolées Baroques festival is organized around public performances of early music workshops, which run from October to May.

