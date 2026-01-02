Conférence Madame de Sévigné dans le patrimoine départemental mythe ou réalité ? Hôtel du Département de la Drôme Valence

Conférence Madame de Sévigné dans le patrimoine départemental mythe ou réalité ?

Hôtel du Département de la Drôme 26 avenue du Président Herriot Valence Drôme

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-05-20 18:30:00

fin : 2026-05-20

Date(s) :

2026-05-20

On estime à 900 le nombre de lettres de la Marquise de Sévigné à sa fille, à Grignan, où la marquise séjournera à trois reprises pour plusieurs semaines. Le patrimoine sévignéen dans la Drôme est-il héritage ou invention ?

.

Hôtel du Département de la Drôme 26 avenue du Président Herriot Valence 26000 Drôme Auvergne-Rhône-Alpes +33 4 75 82 44 80 archives@ladrome.fr

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English :

The Marquise de Sévigné wrote an estimated 900 letters to her daughter in Grignan, where she stayed for several weeks on three occasions. Is Sevigne’s heritage in the Drôme a legacy or an invention?

L’événement Conférence Madame de Sévigné dans le patrimoine départemental mythe ou réalité ? Valence a été mis à jour le 2026-01-02 par Valence Romans Tourisme