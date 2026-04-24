Conférence Dialogue intestin–cerveau comment le microbiote influence notre réponse au stress Médiathèque F. Mitterrand, Latour-Maubourg Valence

Valence

Conférence Dialogue intestin–cerveau comment le microbiote influence notre réponse au stress

Médiathèque F. Mitterrand, Latour-Maubourg 26 Place Latour Maubourg, Valence Drôme

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-05-20 18:00:00

fin : 2026-05-20 19:30:00

Date(s) :

2026-05-20

Découvrez avec Mme Rabot, le lien étroit et parfois insoupçonné entre notre cerveau et notre microbiote intestinal, c’est-à-dire l’ensemble des micro-organismes présents dans notre intestin et vivant en symbiose avec notre organisme.

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Médiathèque F. Mitterrand, Latour-Maubourg 26 Place Latour Maubourg, Valence 26000 Drôme Auvergne-Rhône-Alpes +33 7 77 42 48 02 contact@fondationevertea.org

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English :

With Ms. Rabot, discover the close and sometimes unsuspected link between our brain and our intestinal microbiota, i.e. all the micro-organisms present in our intestine and living in symbiosis with our organism.

L’événement Conférence Dialogue intestin–cerveau comment le microbiote influence notre réponse au stress Valence a été mis à jour le 2026-04-24 par Valence Romans Tourisme