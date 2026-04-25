Bourse aux vélos Mai à vélo MPT Centre Ville Valence Valence
Bourse aux vélos Mai à vélo MPT Centre Ville Valence Valence mardi 19 mai 2026.
Valence
Bourse aux vélos Mai à vélo
MPT Centre Ville Valence 23 bis rue Pêcherie Valence Drôme
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-05-19 17:00:00
fin : 2026-05-19 20:00:00
Date(s) :
2026-05-19
La MPT Centre-Ville vous donne rendez-vous pour une soirée 100% pédales, ouverte à tous, avec ou sans vélo !
Au programme bourse aux vélos ou accessoires vélos entre particuliers, et de nombreuses animations.
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MPT Centre Ville Valence 23 bis rue Pêcherie Valence 26000 Drôme Auvergne-Rhône-Alpes +33 4 75 79 20 11 mptcentreville@mairie-valence.fr
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English :
The MPT Centre-Ville invites you to a 100% pedal-powered evening, open to all, with or without a bike!
The program includes a bike or bicycle accessory exchange between private individuals, and lots of entertainment.
L’événement Bourse aux vélos Mai à vélo Valence a été mis à jour le 2026-04-18 par Valence Romans Tourisme
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