Bourse aux vélos Mai à vélo MPT Centre Ville Valence Valence

Valence

Bourse aux vélos Mai à vélo

MPT Centre Ville Valence 23 bis rue Pêcherie Valence Drôme

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-05-19 17:00:00

fin : 2026-05-19 20:00:00

Date(s) :

2026-05-19

La MPT Centre-Ville vous donne rendez-vous pour une soirée 100% pédales, ouverte à tous, avec ou sans vélo !

Au programme bourse aux vélos ou accessoires vélos entre particuliers, et de nombreuses animations.

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MPT Centre Ville Valence 23 bis rue Pêcherie Valence 26000 Drôme Auvergne-Rhône-Alpes +33 4 75 79 20 11 mptcentreville@mairie-valence.fr

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English :

The MPT Centre-Ville invites you to a 100% pedal-powered evening, open to all, with or without a bike!

The program includes a bike or bicycle accessory exchange between private individuals, and lots of entertainment.

L’événement Bourse aux vélos Mai à vélo Valence a été mis à jour le 2026-04-18 par Valence Romans Tourisme