Visite commentée de l’exposition Hubert Robert & Fragonard Le sentiment de la nature Musée de Valence Valence

Visite commentée de l’exposition Hubert Robert & Fragonard Le sentiment de la nature

Musée de Valence 4 Place des Ormeaux Valence Drôme

Tarif : 4 – 4 – 4 EUR

gratuit pour les moins de 12 ans

Début : 2026-03-15 15:00:00

fin : 2026-06-14 16:30:00

2026-03-15 2026-03-22 2026-03-29 2026-04-19 2026-04-26 2026-05-17 2026-05-24 2026-05-31 2026-06-14 2026-06-21

Musée de Valence 4 Place des Ormeaux Valence 26000 Drôme Auvergne-Rhône-Alpes +33 4 75 79 20 80 service-reservation-musee@mairie-valence.fr

English :

Guided tour of the exhibition Hubert Robert & Fragonard: A Sense of Nature

