Exposition Variations autour de la forme et de la couleur Salle des clercs Valence
Exposition Variations autour de la forme et de la couleur Salle des clercs Valence lundi 18 mai 2026.
Valence
Exposition Variations autour de la forme et de la couleur
Salle des clercs Place de l’université Valence Drôme
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-05-18
fin : 2026-05-24
Date(s) :
2026-05-18
Venez découvrir une collection variée qui mêle peinture, sculpture, photographie et céramique. Que vous soyez passionné d’art ou simplement curieux, il y en aura pour toutes les sensibilités.
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Salle des clercs Place de l’université Valence 26000 Drôme Auvergne-Rhône-Alpes +33 4 75 55 18 82
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English :
Come and discover a varied collection that combines painting, sculpture, photography and ceramics. Whether you’re an art enthusiast or simply curious, there’s something for everyone.
L’événement Exposition Variations autour de la forme et de la couleur Valence a été mis à jour le 2026-05-03 par Valence Romans Tourisme
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