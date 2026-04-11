Concerts Haydn messe Nelson & Mozart -Von Martines Eglise Saint-Jean Baptiste Valence
Concerts Haydn messe Nelson & Mozart -Von Martines Eglise Saint-Jean Baptiste Valence dimanche 10 mai 2026.
Valence
Concerts Haydn messe Nelson & Mozart -Von Martines
Eglise Saint-Jean Baptiste 4 Rue du Petit Saint-Jean Valence Drôme
Tarif : 19 – 19 – 19 EUR
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-05-10 17:00:00
fin : 2026-05-10 17:00:00
Date(s) :
2026-05-10
Concert de l’Ensemble Vocal de Valence, accompagné par l’Ensemble Kyôltori et dirigé par Niamh Glenat, présentant des œuvres de Haydn, Mozart et Von Martines.
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Eglise Saint-Jean Baptiste 4 Rue du Petit Saint-Jean Valence 26000 Drôme Auvergne-Rhône-Alpes +33 7 81 00 05 20 evv26@aol.fr
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English : Concerts Haydn messe Nelson & Mozart -Von Martines
Concert by the Ensemble Vocal de Valence, accompanied by the Ensemble Kyôltori and conducted by Niamh Glenat, featuring works by Haydn, Mozart and Von Martines.
L’événement Concerts Haydn messe Nelson & Mozart -Von Martines Valence a été mis à jour le 2026-04-07 par Valence Romans Tourisme
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