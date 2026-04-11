Concerts Haydn messe Nelson & Mozart -Von Martines Eglise Saint-Jean Baptiste Valence

Valence

Concerts Haydn messe Nelson & Mozart -Von Martines

Eglise Saint-Jean Baptiste 4 Rue du Petit Saint-Jean Valence Drôme

Tarif : 19 – 19 – 19 EUR

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-05-10 17:00:00

fin : 2026-05-10 17:00:00

Date(s) :

2026-05-10

Concert de l’Ensemble Vocal de Valence, accompagné par l’Ensemble Kyôltori et dirigé par Niamh Glenat, présentant des œuvres de Haydn, Mozart et Von Martines.

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Eglise Saint-Jean Baptiste 4 Rue du Petit Saint-Jean Valence 26000 Drôme Auvergne-Rhône-Alpes +33 7 81 00 05 20 evv26@aol.fr

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English : Concerts Haydn messe Nelson & Mozart -Von Martines

Concert by the Ensemble Vocal de Valence, accompanied by the Ensemble Kyôltori and conducted by Niamh Glenat, featuring works by Haydn, Mozart and Von Martines.

L’événement Concerts Haydn messe Nelson & Mozart -Von Martines Valence a été mis à jour le 2026-04-07 par Valence Romans Tourisme