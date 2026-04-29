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G’arts en jardins Mini festival de Bohème à la Chamberlière Valence

G’arts en jardins Mini festival de Bohème à la Chamberlière Valence dimanche 31 mai 2026.

Adresse : Allée Joesph de Lalande et Allée Boeldieu

Ville : 26000 Valence

Département : Drôme

Début : dimanche 31 mai 2026

Fin : dimanche 31 mai 2026

Heure de début : 10:00:00

Tarif :

Valence

G’arts en jardins Mini festival de Bohème à la Chamberlière

Allée Joesph de Lalande et Allée Boeldieu Valence Drôme

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-05-31 10:00:00
fin : 2026-05-31 17:00:00

Date(s) :
2026-05-31

Sous les feuillages de la Chamberlière, La Bohème s’invite comme une parenthèse enchantée, où l’art, la nature et l’esprit libre se rencontrent le temps d’un mini festival hors du temps.
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Allée Joesph de Lalande et Allée Boeldieu Valence 26000 Drôme Auvergne-Rhône-Alpes +33 6 13 87 70 38  bricegabriel.roux@laposte.net

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English :

Beneath the Chamberlière?s foliage, La Bohème invites us into an enchanted interlude, where art, nature and the free spirit meet for a timeless mini-festival.

L’événement G’arts en jardins Mini festival de Bohème à la Chamberlière Valence a été mis à jour le 2026-04-27 par Valence Romans Tourisme

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