Valence

G’arts en jardins Mini festival de Bohème à la Chamberlière

Allée Joesph de Lalande et Allée Boeldieu Valence Drôme

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-05-31 10:00:00

fin : 2026-05-31 17:00:00

Date(s) :

2026-05-31

Sous les feuillages de la Chamberlière, La Bohème s’invite comme une parenthèse enchantée, où l’art, la nature et l’esprit libre se rencontrent le temps d’un mini festival hors du temps.

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Allée Joesph de Lalande et Allée Boeldieu Valence 26000 Drôme Auvergne-Rhône-Alpes +33 6 13 87 70 38 bricegabriel.roux@laposte.net

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English :

Beneath the Chamberlière?s foliage, La Bohème invites us into an enchanted interlude, where art, nature and the free spirit meet for a timeless mini-festival.

L’événement G’arts en jardins Mini festival de Bohème à la Chamberlière Valence a été mis à jour le 2026-04-27 par Valence Romans Tourisme