Mai à Vélo Vélo-Smoothie Valence
Mai à Vélo Vélo-Smoothie Valence mercredi 20 mai 2026.
Valence
Mai à Vélo Vélo-Smoothie
82 rue Jean Vilar Valence Drôme
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-05-20 14:00:00
fin : 2026-05-20 18:00:00
Date(s) :
2026-05-20
Pédalez, apprenez et régalez-vous à la MPT de la Chamberlière ! Un après-midi ludique autour du vélo à ne pas manquer !
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82 rue Jean Vilar Valence 26000 Drôme Auvergne-Rhône-Alpes +33 6 81 06 89 05 joelle.lafitte@mai-a-velo.fr
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English :
Pedal, learn and enjoy at the MPT de la Chamberlière! An afternoon of cycling fun not to be missed!
L’événement Mai à Vélo Vélo-Smoothie Valence a été mis à jour le 2026-05-05 par Valence Romans Tourisme
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