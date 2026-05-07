Valence

Mai à Vélo Vélo-Smoothie

82 rue Jean Vilar Valence Drôme

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-05-20 14:00:00

fin : 2026-05-20 18:00:00

Date(s) :

2026-05-20

Pédalez, apprenez et régalez-vous à la MPT de la Chamberlière ! Un après-midi ludique autour du vélo à ne pas manquer !

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82 rue Jean Vilar Valence 26000 Drôme Auvergne-Rhône-Alpes +33 6 81 06 89 05 joelle.lafitte@mai-a-velo.fr

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English :

Pedal, learn and enjoy at the MPT de la Chamberlière! An afternoon of cycling fun not to be missed!

L’événement Mai à Vélo Vélo-Smoothie Valence a été mis à jour le 2026-05-05 par Valence Romans Tourisme