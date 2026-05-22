Soirée d’inauguration de l’Hédoniste chemin de l’Epervière Valence
Soirée d’inauguration de l’Hédoniste chemin de l’Epervière Valence samedi 30 mai 2026.
Valence
Soirée d’inauguration de l’Hédoniste
chemin de l’Epervière L’Hédoniste Valence Drôme
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-05-30 19:30:00
fin : 2026-05-30
Date(s) :
2026-05-30
L’Hédoniste ouvre ses portes… et on compte bien fêter ça comme il se doit !
À partir de 19h30, rendez-vous pour une grande soirée d’ouverture cocktails, plaisirs salés à partager, coucher de soleil sur le port et musique jusqu’au bout de la nuit.
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chemin de l’Epervière L’Hédoniste Valence 26000 Drôme Auvergne-Rhône-Alpes +33 4 75 61 69 31 contact@lhedonistevalence.fr
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English :
L’Hédoniste opens its doors? and we’re planning to celebrate in style!
Starting at 7:30pm, we?ll be hosting a grand opening party with cocktails, savory treats to share, sunsets over the harbor and music all night long.
L’événement Soirée d’inauguration de l’Hédoniste Valence a été mis à jour le 2026-05-17 par Valence Romans Tourisme
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