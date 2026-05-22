Soirée d’inauguration de l’Hédoniste chemin de l’Epervière Valence

Valence

Soirée d’inauguration de l’Hédoniste

chemin de l’Epervière L’Hédoniste Valence Drôme

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-05-30 19:30:00

fin : 2026-05-30

Date(s) :

2026-05-30

L’Hédoniste ouvre ses portes… et on compte bien fêter ça comme il se doit !

À partir de 19h30, rendez-vous pour une grande soirée d’ouverture cocktails, plaisirs salés à partager, coucher de soleil sur le port et musique jusqu’au bout de la nuit.

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chemin de l’Epervière L’Hédoniste Valence 26000 Drôme Auvergne-Rhône-Alpes +33 4 75 61 69 31 contact@lhedonistevalence.fr

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English :

L’Hédoniste opens its doors? and we’re planning to celebrate in style!

Starting at 7:30pm, we?ll be hosting a grand opening party with cocktails, savory treats to share, sunsets over the harbor and music all night long.

L’événement Soirée d’inauguration de l’Hédoniste Valence a été mis à jour le 2026-05-17 par Valence Romans Tourisme