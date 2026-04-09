Ciné-goûter Les contes du pommier Lux Scène Nationale Valence

Valence

Ciné-goûter Les contes du pommier

Lux Scène Nationale 36, Boulevard Général De Gaulle Valence Drôme

Tarif : 6 – 6 – EUR

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-05-27 14:00:00

fin : 2026-05-27 15:15:00

Date(s) :

2026-05-27

Séance cinéma à partager en famille, suivie d’un goûter offert. Film à voir dès 6 ans.

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Lux Scène Nationale 36, Boulevard Général De Gaulle Valence 26000 Drôme Auvergne-Rhône-Alpes +33 4 75 82 44 15 reservation@lux-valence.com

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English :

Family cinema screening, followed by a snack. Film age 6 and up.

L’événement Ciné-goûter Les contes du pommier Valence a été mis à jour le 2026-04-09 par Valence Romans Tourisme