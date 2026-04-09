Ciné-goûter Les contes du pommier Lux Scène Nationale Valence
Ciné-goûter Les contes du pommier Lux Scène Nationale Valence mercredi 27 mai 2026.
Valence
Ciné-goûter Les contes du pommier
Lux Scène Nationale 36, Boulevard Général De Gaulle Valence Drôme
Tarif : 6 – 6 – EUR
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-05-27 14:00:00
fin : 2026-05-27 15:15:00
Date(s) :
2026-05-27
Séance cinéma à partager en famille, suivie d’un goûter offert. Film à voir dès 6 ans.
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Lux Scène Nationale 36, Boulevard Général De Gaulle Valence 26000 Drôme Auvergne-Rhône-Alpes +33 4 75 82 44 15 reservation@lux-valence.com
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English :
Family cinema screening, followed by a snack. Film age 6 and up.
L’événement Ciné-goûter Les contes du pommier Valence a été mis à jour le 2026-04-09 par Valence Romans Tourisme
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