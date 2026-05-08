Animations La rue aux enfants Le Cause Toujours Valence
Animations La rue aux enfants Le Cause Toujours Valence mercredi 20 mai 2026.
Valence
Animations La rue aux enfants
Le Cause Toujours 8 rue Gaston Rey Valence Drôme
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-05-20 14:30:00
fin : 2026-05-20 17:30:00
Date(s) :
2026-05-20
Une après-midi magique pour petits et grands !
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Le Cause Toujours 8 rue Gaston Rey Valence 26000 Drôme Auvergne-Rhône-Alpes +33 4 75 79 20 11 mptcentreville@mairie-valence.fr
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English :
A magical afternoon for young and old!
L’événement Animations La rue aux enfants Valence a été mis à jour le 2026-05-05 par Valence Romans Tourisme
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