Atelier de cuisine adulte 100% tomates Ateliers de cuisine Come and Cook Valence

Valence

Atelier de cuisine adulte 100% tomates

Ateliers de cuisine Come and Cook 100 Avenue Victor Hugo Valence Drôme

Tarif : 60 – 60 – 60 EUR

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-06-25 14:00:00

fin : 2026-07-24 16:00:00

Date(s) :

2026-06-25 2026-07-24

Explorez toutes les saveurs de la tomate dans un atelier gourmand, avec des recettes originales et pleines de goût.

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Ateliers de cuisine Come and Cook 100 Avenue Victor Hugo Valence 26000 Drôme Auvergne-Rhône-Alpes +33 4 75 41 76 15 contact@come-and-cook.fr

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English :

Explore all the flavors of the tomato in a gourmet workshop, with original, flavorful recipes.

L’événement Atelier de cuisine adulte 100% tomates Valence a été mis à jour le 2026-04-22 par Valence Romans Tourisme