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Découverte des Archives départementales, Archives départementales de la Drôme, Valence

Découverte des Archives départementales, Archives départementales de la Drôme, Valence

Découverte des Archives départementales, Archives départementales de la Drôme, Valence mercredi 10 juin 2026.

Lieu : Archives départementales de la Drôme

Adresse : 14 rue de la Manutention

Ville : 26007 Valence

Département : Drôme

Début : mercredi 10 juin 2026

Fin : mercredi 10 juin 2026

Tarif : Gratuit, sur inscription au 04 75 82 44 80 ou par mail à archives@ladrome.fr

Découverte des Archives départementales Mercredi 10 juin, 10h00 Archives départementales de la Drôme Drôme

Gratuit, sur inscription au 04 75 82 44 80 ou par mail à archives@ladrome.fr

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2026-06-10T10:00:00+02:00 – 2026-06-10T11:00:00+02:00
Fin : 2026-06-10T10:00:00+02:00 – 2026-06-10T11:00:00+02:00

Visites guidées par les archivistes : découvrez les magasins de conservation, ateliers et espaces non accessibles au public le reste de l’année. Quelques documents et objets insolites parmi nos nombreux trésors remontant jusqu’au XIe siècle sortent de leur boîte pour l’occasion !

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Visite guidée par les archivistes archives histoire

AD26

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