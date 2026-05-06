Découverte des Archives départementales, Archives départementales de la Drôme, Valence
Découverte des Archives départementales, Archives départementales de la Drôme, Valence mercredi 10 juin 2026.
Découverte des Archives départementales Mercredi 10 juin, 10h00 Archives départementales de la Drôme Drôme
Gratuit, sur inscription au 04 75 82 44 80 ou par mail à archives@ladrome.fr
Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2026-06-10T10:00:00+02:00 – 2026-06-10T11:00:00+02:00
Fin : 2026-06-10T10:00:00+02:00 – 2026-06-10T11:00:00+02:00
Visites guidées par les archivistes : découvrez les magasins de conservation, ateliers et espaces non accessibles au public le reste de l’année. Quelques documents et objets insolites parmi nos nombreux trésors remontant jusqu’au XIe siècle sortent de leur boîte pour l’occasion !
Archives départementales de la Drôme 14 rue de la Manutention Valence 26007 Drôme Auvergne-Rhône-Alpes [{« type »: « phone », « value »: « 0475824480 »}, {« type »: « email », « value »: « archives@ladrome.fr »}, {« type »: « link », « value »: « https://archives.ladrome.fr/ »}]
Visite guidée par les archivistes archives histoire
AD26
À voir aussi à Valence (Drôme)
- Soirée de clôture Prix Passerelle Médiathèque Fontbarlettes Valence 2 juin 2026
- Lecture musicale L’autre moitié du soleil Médiathèque François Mitterrand Latour Maubourg Valence 2 juin 2026
- Avant-première 14 AMIS DANS LA TÊTE Cinéma Le Navire Valence 2 juin 2026
- Aubade de la fanfare des Spahis Kiosque Peynet Valence 3 juin 2026
- Visite créative Les petites bêtes Les mercredis en famille Musée de Valence Valence 3 juin 2026